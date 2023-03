Berenberg startet Ionos mit 'Buy' - Ziel 22 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Ionos beim Kursziel von 22 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Webhosting-Anbieter sei mit einem Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent eine defensive Anlagemöglichkeit, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobt auch die Expertisen, die das Unternehmen im Cloud-Bereich mit sich bringt. Der Ende März erwartete diesjährige Ausblick könne hilfreich werden, um den deutlichen Abschlag zu großen US-Wettbewerbern zu verkleinern./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.