Berenberg sieht Hometogo als Favoriten für zweites Halbjahr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hometogo auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Hometogo stehen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf der Favoritenliste für Deutschland, Österreich und die Schweiz für das zweite Halbjahr. Das stark wachsende Online-Portal habe sich für die Suche nach Ferienwohnungen und -häusern etabliert, schrieb Analyst Gerhard Orgonas. Er rechnet von 2021 bis 2024 im Schnitt mit einem Umsatzwachstum von 36 Prozent jährlich. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte ab 2023 klar positiv sein und der Barmittelfluss ein Jahr darauf./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.