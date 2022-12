Berenberg senkt Ziel für Vonovia auf 39 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia von 50 auf 39 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den kürzlich durch die Ratingagentur S&P gesenkten Bonitätsausblick für den Immobilienkonzern und die darauf folgende Ausgabe zweier Anleihen. Er kappte vor dem Hintergrund der Inflation wegen erwarteter steigender Finanzierungs- und Betriebskosten seine Schätzungen. Außerdem rechnet er mit einer geringeren Ausschüttungsquote im kommenden Jahr./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2022 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.