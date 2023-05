Berenberg senkt Ziel für Vodafone auf 95 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 100 auf 95 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die neue Konzernchefin Margherita Della Valle wolle vieles besser machen und dieses Vorhaben habe seine Unterstützung, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie dürfte ihre Pläne am 16. Mai mit der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen näher erläutern. Seine angepassten Schätzungen reflektierten unter anderem die Entkonsolidierung von Vantage Towers./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.