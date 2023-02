Berenberg senkt Ziel für Unilever auf 5120 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 5190 auf 5120 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Weder die Resultate noch der Ausblick hätten große Überraschungen hervorgebracht, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Begleitaussagen des Managements zu den kurzfristigen Aussichten seien aber beruhigend. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2023 passte er leicht nach unten an./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.