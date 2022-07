Berenberg senkt Ziel für TAG Immobilien auf 17,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien anlässlich der Kapitalerhöhung von 30,00 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. TAG sei der schwächste Immobilienwert seiner Vergleichsgruppe in diesem Jahr, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher sei die Stärkung der Bilanz durchaus willkommen. Der Zeitpunkt sei wohl auch durch die aktuelle Überprüfung des Bonitätsratings durch Moody's mitbestimmt worden. Für das Portfolio deutscher Immobilien sieht Klose deutliches Wertpotenzial./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 05:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.