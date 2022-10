Berenberg senkt Ziel für Symrise auf 115 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 116 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht des Aromen- und Duftstoffeherstelles zum dritten Quartal sei ermutigend gewesen und belege das gesunde Portfolio, schrieb Analyst James Targett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel sinke jedoch wegen höherer Zinsannahmen. Zudem dürften nach zuletzt guter Kursentwicklung Wettbewerbssorgen sowie Bedenken hinsichtlich Lagerabbau und Kosteninflation das weitere Aufwärtspotenzial der Aktie begrenzen./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 05:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.