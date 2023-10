Berenberg senkt Ziel für Symrise auf 112 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie des Aromenherstellers Symrise von 124 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Samantha Darbyshire reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2023 und 2024 aufgrund von Währungseffekten und der Annahme eines schwächeren Wachstums im vierten Quartal. Wegen der gestiegenen Anleiherenditen erhöhte sie zudem ihre Prognose für die Kapitalkosten./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.