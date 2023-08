Berenberg senkt Ziel für Stratec auf 58 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 62 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Diagnostikunternehmens habe er weiterhin Vorbehalte gegenüber der im Ausblick angedeuteten Trendwende bei den Margen im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe er auch Vorbehalte, was das Ziel einer bereinigten Ebit-Marge von 12 bis 14 Prozent für 2024 betreffe./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2023 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.