Berenberg senkt Ziel für Sixt-Stämme auf 133 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sixt von 147 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer ermutigenden Telefonkonferenz nach den vorgelegten Quartalszahlen. Die Investitionen des Autovermieters in die US-Marketingkampagne sei gut gewesen, da die Werbung zur Steigerung der Markenbekanntheit beitrage. Der Hochpunkt der Marketingausgaben in den USA dürfte 2023 nun erreicht sein, weshalb sie trotz des makroökonomischen Gegenwinds mit einem Anstieg des Vorsteuerergebnisses rechnet./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.