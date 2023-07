Berenberg senkt Ziel für Siltronic auf 76 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu Siltronic



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 78 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der maue Jahresstart dürfte sich im Rest des Jahres fortsetzen, schrieb Analyst Gustav Froberg im Rahmen einer am Dienstag vorliegenden europäischen TMT-Studie (Telekommunikation, Medien und Technologie). Der Experte sieht die Nachfrageerholung bei dem Wafer-Hersteller etwas skeptischer als bisher./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.