Berenberg senkt Ziel für Shop Apotheke auf 80 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shop Apotheke von 110 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der bisherige Kursanstieg in diesem Jahr basiere auf kurzfristigen Treibern, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Online-Apotheke sollte derzeit von den Sparbemühungen der Verbraucher profitieren. Vor allem dank des Geschäfts mit frei verkäuflichen Medikamenten sei sie für Wachstum gut positioniert, der Weg zum E-Rezept bleibe aber unklar. Die Aktie der Shop Apotheke werde mit einem Abschlag zum Konkurrenten Zur Rose gehandelt, daher gebe er ihr den Vorzug./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.