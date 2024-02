Berenberg senkt Ziel für Shell auf 2950 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 2950 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Ölkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2024 und 2025 reduziert, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aussichten für den Free Cashflow blieben aber attraktiv und Shell sein Kerninvestment im Energiesektor./edh/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.