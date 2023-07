Berenberg senkt Ziel für Schaeffler auf 6,50 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schaeffler von 7,10 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Von dem Autozulieferer verspricht sich Analyst Romain Gourvil ein schwaches zweites Quartal. Wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, brauche die Erholung der Marge im Industriegeschäft noch Zeit und mehr Einsatz. Er rechnet damit, dass der Ausblick vielleicht an das untere Ende der Zielspannen angepasst wird - sowohl in der Industrie- als auch in der Autosparte./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.