Berenberg senkt Ziel für Rio Tinto auf 6400 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 6400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das konjunkturelle Umfeld für Minenkonzerne bleibe kompliziert, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Energiewandel als Preistreiber für Rohstoffe sei verblasst und die Nachfrage aus China stocke. Er geht von kurzfristigem Gegenwind aus, bevor die Story dann wieder ihren Weg gehen werde. Rio Tinto bleibe sein Favorit. Die Diversifizierung mache das Unternehmen mit Blick auf die kommende Bereichssaison besonders wenig risikobehaftet./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.