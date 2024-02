Berenberg senkt Ziel für Nutrien auf 60 Dollar - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 67 auf 60 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kalidünger-Produzent sei auf einem "rutschigen Pfad", schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein bislang schwacher Kursverlauf in diesem Jahr spiegele wohl den Pessimismus des Marktes hinsichtlich eines steigenden Kaliangebots, schwacher Lieferungen nach Brasilien und niedriger Ammoniakmengen wider./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.