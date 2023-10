Berenberg senkt Ziel für Nestle auf 122 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 128 auf 122 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal habe enttäuscht, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dem Einfluss von GLP-1-Medikamten zur Appetitzügelung, deren Einsatz langfristig 15 Prozent des Umsatzes betreffen könnten, wolle Nestle durch neue innovative Nahrungsmittel mit gesundheitlichem Nutzen begegnen./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.