Berenberg senkt Ziel für Nemetschek auf 69 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal von 90 auf 69 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Bausoftwarespezialist habe die Markterwartungen moderat übertroffen, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Der Experte berücksichtigt nun die kurzfristigen Schwankungen bei den Lizenzerlösen und die konzentrierte Ausrichtung des Portfolios auf die Branche./la/men Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.