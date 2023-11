Berenberg senkt Ziel für Nel auf 11 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nel ASA von 12 auf 11 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei wegen des schwierigen Konjunkturumfelds und der nur schleppenden Auftragsvergabe nun für die langfristigen Aussichten des Wasserstoffkonzerns etwas vorsichtiger als bisher, schrieb Analyst James Carmichael in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die Norweger gut positioniert, um Marktanteile zu gewinnen. Doch unter anderem wegen der besseren Auftragslage bevorzuge er die Titel des Konkurrenten Thyssen Nucera./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.