Berenberg senkt Ziel für National Grid auf 1100 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1210 auf 1100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger spiele eine entscheidende Rolle bei der Energieübertragung in den USA und Großbritannien, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen habe seine Empfehlung aber keinen Spielraum nach oben. Eine hohe Verschuldung schränke National Grid zudem ein und erhöhe das Risiko für die Dividende./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.