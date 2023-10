Berenberg senkt Ziel für L'Oreal auf 389 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 392 auf 389 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Drei der vier Sparten des Körperpflegekonzerns hätten besser als vom Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen habe das Luxus-Segment enttäuscht. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Gesamtjahr 2023 leicht nach unten./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.