Berenberg senkt Ziel für L'Oreal auf 314 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 347 auf 314 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem französischen Kosmetikkonzern nähmen zwar die Risiken mit Blick auf das kurzfristige Wachstum zu, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens aber gehörten zu den attraktivsten im Sektor. Das neue Kursziel spiegele die höheren Anleiherenditen wider./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.