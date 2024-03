Berenberg senkt Ziel für Iberdrola auf 11,50 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola SA":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Fisher nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Versorgern einen Reset der Schätzungen für CO2-, Gas- und Strompreise vor. Er rechnet zwar nun mit einer gewissen Erholung. Diese brauche aber Zeit./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.