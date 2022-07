Berenberg senkt Ziel für Hellofresh auf 60 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh nach Quartalszahlen von 75 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausblickssenkung könnte man angesichts des schwachen Konsumumfelds zwar als unvermeidbar interpretieren; nach vier Gewinnwarnungen binnen 18 Monaten sei es aber verständlich, dass die Anleger erst einmal die Finger von der Aktie ließen. Nun sei etwas Geduld nötig. Das Papier habe Luft nach oben angesichts immer noch attraktiver Wachstumsraten, der Profitabilität und der starken Bilanz./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 05:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.