Berenberg senkt Ziel für GSK auf 1650 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1730 auf 1650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe zu Monatsbeginn überraschend starke Quartalszahlen veröffentlicht und erneut die Jahresziele angehoben, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu komme eine trotz Rechtsstreitigkeiten attraktive Bewertung. Sie habe aber ihre Gewinnschätzungen ab dem Jahr 2024 gesenkt und trage damit höheren Erwartungen für die operativen Aufwendungen und die Steuerquote Rechnung./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.