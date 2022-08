Berenberg senkt Ziel für GFT Technologies auf 46 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu GFT Technologies



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies nach Quartalszahlen von 48 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Wolfgang Specht begründete das niedrigere Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem höheren risikolosen Zinssatz im Bewertungsmodell. Gleichzeitig erhöhte er die Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den IT-Dienstleister und Softwareentwickler für die Finanz- und Versicherungsbranche. Das Unternehmen habe im zweiten Quartal gut abgeschnitten, wobei es aber auch Sondereffekten gegeben habe./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.