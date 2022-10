Berenberg senkt Ziel für Fresenius auf 46,10 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius vor Zahlen von 54,95 auf 46,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte holprig und relativ glanzlos für ausgefallen sein, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders sorge er sich jedoch um den Ausblick, dieser sei insbesondere bei der Klinikgesellschaft Helios und der Dienstleistungstochter Vamed in Gefahr. Der Ruf nach Veränderung dürfte sich damit weiter verstärken. Die Aktie sei aber weiter ein überzeugender Wert für diejenigen, die bereit seien, eine schwierige Zeit zu überstehen./tav/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.