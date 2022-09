Berenberg senkt Ziel für Fedex auf 200 Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fedex von 275 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ausmaß der jüngst ausgesprochenen Gewinnwarnung werfe Fragen hinsichtlich des Managements auf, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Vertrauen sei nun verloren gegangen. Er kürzte erneut seine Schätzungen für den Logistikkonzern./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2022 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.