Berenberg senkt Ziel für FMC auf 51,80 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Finanztrends Video zu Fresenius Medical Care



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 57,95 auf 51,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Dialyseanbieter habe weiterhin schwierige Zeiten vor sich, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies dabei unter anderem auf nachwirkende pandemische Effekte sowie hohe Kosten für Arbeitskräfte und Energie. Die Aktie preise dies alles jedoch über Gebühr ein, und die Bewertung sei inzwischen "absurd", merkte der Experte an./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.