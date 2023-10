Berenberg senkt Ziel für FMC auf 47 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC vor Quartalszahlen von 54 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf bereinigter Basis dürfte die Performance des Dialyseanbieters eine willkommene gute Nachricht sein, da die Erholungsdynamik im Dienstleistungs- und Produktgeschäft anhalte, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter anderem wegen negativer Währungseffekte schraubte sie aber ihre Prognosen für die Jahre 2023 bis 2025 leicht nach unten./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.