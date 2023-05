Berenberg senkt Ziel für Evonik auf 22 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum ersten Quartal von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe nicht ganz so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings ist der Experte skeptisch, dass die beibehaltene Prognose für den freien Barmittelzufluss erreicht werden kann. Gründe dafür seine die schwachen Erträge und der Gegenwind durch das höhere Betriebskapital./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 05:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.