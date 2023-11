Berenberg senkt Ziel für Encavis auf 22 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Encavis nach Zahlen von 26 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Solar- und Windparkbetreiber habe sich überraschend stark geschlagen, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei beim Unternehmen mit einem strukturell bedingten Wachstum zu rechnen. Deshalb, sowie wegen der historisch niedrigen Bewertung bleibe es bei der Kaufempfehlung. Die Kurszielsenkung begründete der Experte mit den allgemein gestiegenen Zinsen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.