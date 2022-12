Berenberg senkt Ziel für Deutz auf 4,90 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu Deutz



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 5,50 auf 4,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Motorenbauer sei gut aufgestellt, um sein Umsatzziel für 2022 zu erreichen, da die Preiserhöhungen wirksam werden und der Auftragsbestand hoch sei, schrieb Analyst Tore Fangmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings schwäche sich der Auftragseingang ab im Zuge einer sinkenden Nachfrage in den Endmärkten. Das neue Kursziel reflektiere seine Erwartung höherer Zinssätze und eines zunehmenden Kostendrucks./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.