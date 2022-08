Berenberg senkt Ziel für Credit Suisse auf 7 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Credit Suisse von 8 auf 7 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Schweizer Bank nehme unter ihrem neuen Chef einmal mehr eine strategische Neuausrichtung vor, die bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum dritten Quartal präsentiert werden solle, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erste Aussagen ließen allerdings keine radikalen Änderungen, sondern nur weitere Kostensenkungen im Investmentbanking vermuten. Bis zur Vorstellung dürfte die Aktie in einer engen Handelsspanne gefangen bleiben. Die Kostenentwicklung und der steigende Ertragsdruck machten es schwer, die Aktie positiv zu sehen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.