Berenberg senkt Ziel für Compugroup auf 65 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup nach Zahlen zum zweiten Quartal von 76 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten für etwas mehr Zuversicht gesorgt, dass der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter seine Ziele erreichen kann, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der steigenden Lohninflation blicke sie nun jedoch etwas skeptischer auf das Ausmaß der Profitabilitätssteigerungen in den nächsten Jahren./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.