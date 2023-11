Berenberg senkt Ziel für Cancom auf 30 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gustav Froberg überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Annahmen für den IT-Dienstleister. Die kürzlich übernommene KBC habe sich im Quartal unerwartet gut geschlagen und der Konzern sich zudem optimistisch zum letzten Jahresviertel geäußert, doch andererseits schwächten sich die grundlegenden Trends im Tagesgeschäft ab./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.