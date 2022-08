Berenberg senkt Ziel für Biontech auf 312 Dollar - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen von 350 auf 312 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Zum Erreichen des Umsatzziels für Covid-19-Produkte sei das Biotech-Unternehmen auf gutem Weg, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Umsatz im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Auftragsbücher dürften sich wieder füllen, sollten Booster-Vakzine die Zulassung erhalten, voraussichtlich im September./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 10:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.