Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 147 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 149 auf 147 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns im dritten Quartal habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine diesbezügliche Jahresschätzung sowie die Schätzung für das Ergebnis je Aktie ein wenig, blieb aber bei seiner Prognose für die operative Marge (Ebit) und sieht Beiersdorf auf einem guten Weg zu einem weiteren starken Jahr./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 05:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.