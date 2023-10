Berenberg senkt Ziel für Befesa auf 42 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa nach dem Besuch einer Verwertungsstätte in Bilbao von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Standortbesuch im Baskenland sei beeindruckend gewesen, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal dürfte für den Reycling-Spezialisten ein weiteres schwieriges Quartal werden, der Fokus wandere aber wohl schon verstärkt in Richtung 2024. Er berücksichtigte konservativere Zinkpreis-Annahmen in seinen Schätzungen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.