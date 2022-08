Berenberg senkt Ziel für Bechtle auf 47 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Finanztrends Video zu Bechtle



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach Quartalszahlen von 53 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Steigende Forderungslaufzeiten und Probleme in den Zulieferketten hätten die Barmittel belastet, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das veranlasse ihn zu einer vorsichtigeren Haltung. Hinzu komme mit Blick auf das gesenkte Kursziel eine höhere Schätzung für den risikofreien Zinssatz im Bewertungsmodell./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.