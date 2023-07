Berenberg senkt Ziel für Astrazeneca auf 13300 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 13500 auf 13300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In den Studiendaten zu der Lungenkrebsmittel-Studie Dato hätten gewisse Formulierungen gefehlt, weshalb die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllt worden seien, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zukunft des Medikaments hänge aber von den finalen Ergebnissen ab, die binnen sechs Monaten zu erwarten seien. Sie geht nun von einem niedrigeren Spitzenumsatz mit dem Medikament aus, hält die negative Kursreaktion vom Vortag aber für übertrieben./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.