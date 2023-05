Berenberg senkt Ziel für Asos auf 1000 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 1200 auf 1000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung des Online-Modehändlers hinke den Erwartungen hinterher, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte aber im zweiten Halbjahr von internen Initiativen des Unternehmens angetrieben werden, die allmählich Früchte trügen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.