Berenberg senkt Ziel für Adesso auf 205 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adesso nach endgültigen Halbjahreszahlen von 233 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Wolfgang Specht aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den IT-Dienstleister und rechnet nun mit einer deutlich besseren Entwicklung im Lizenzgeschäft im zweiten Halbjahr. Er kappte aber zugleich seine Margenschätzung für das Beratungsgeschäft im Segment IT-Services. Das Kursziel senkte er außerdem auch wegen des gestiegenen risikofreien Zinssatzes./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.