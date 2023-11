Berenberg senkt Ziel für Adesso auf 160 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adesso nach Zahlen von 187 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister leide trotz eines Umsatzanstiegs unter einer sinkenden Profitabilität, da die Kosten in zwei Festpreisprojekten ausuferten, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte daher seine kurz- und mittelfristigen Prognosen. Die zuletzt positiven Trends dürften sich aber dank strikter Kostenkontrolle und Gegenmaßnahmen fortsetzen. Ein großer Hoffnungsschimmer sei zudem der anziehende Auftragseingang, wodurch 2024 ein prozentual zweistelliges Wachstum möglich sein sollte. Dies dürfte die Aktie stützen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.