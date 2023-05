Berenberg senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel gesenkt auf 49 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Nutrien":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nutrien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 49 US-Dollar deutlich gesenkt. Der Markt für Kali sei stärker konsolidiert als die Märkte für andere Düngemittel, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zusätzliche auf den Markt kommende Volumina aus Russland und Weißrussland drohten aber auf die Stimmung zu drücken und die Preise noch stärker zu belasten. Eigentlich komme Nutrien seine breite Aufstellung bei verschiedenen Düngern zugute, was in schwachen Marktphasen für eine gewisse Stabilität spreche. Im aktuellen Abschwung normalisierten sich die vergangenes Jahr teils ungewöhnlich hohen Preis auf allen größeren Düngermärkten./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 10:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.