Berenberg senkt Givaudan auf 'Hold'- Ziel runter auf 3300 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3400 auf 3300 Franken gesenkt. Es mangele an kurzfristigen Treibern und es böten sich im Ingredienzien-Sektor bessere Chancen, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Margen dürften unter Druck bleiben, auch wenn es Givaudan gelungen sei, ausreichende Preiserhöhungen durchzusetzen, um die Kosteninflation vollständig auszugleichen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.