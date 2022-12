Berenberg senkt Aroundtown auf 'Hold' und Ziel auf 3 Euro

Finanztrends Video zu Aroundtown SA



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3,50 auf 3,00 Euro gesenkt. Es herrsche nun Klarheit, dass der Immobilienkonzern den Koupon für seine ausstehenden ewigen Anleihen im Dezember 2022 und im Januar kommenden Jahres zahlen werde, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er begrüße dies, da es zuvor Unsicherheiten darüber gegeben habe. Bedauerlich, aber verständlich sei zugleich die Entscheidung, die Rückzahlungsoption für die Januar-2023-Anleihe nicht nutzen zu wollen. Klose rechnet damit, dass es daher weiter Diskussionen um die ewigen Anleihen geben wird und dies den Aktienkurs belasten dürfte./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.