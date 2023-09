Berenberg nimmt Relx mit 'Buy' wieder auf - Ziel 3270 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Be3wertung der Papiere von Relx beim Kursziel von 3270 Pence mit "Buy" wieder aufgenommen. Mit der Entwicklung hin zu Daten und Analytik und weg vom Print-Bereich sei der Umsatzmix des Medienkonzerns von besserer Qualität als früher, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Erwartung eines durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstums von 6 Prozent und eines Gewinnanstiegs (EPS) von 9 Prozent bis zum Jahr 2030 sieht er Relx als langfristigen Qualitätswachstumswert und schaut über die kurzfristigen Bewertungsmultiplikatoren hinaus./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.