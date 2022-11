Berenberg nimmt Adesso in Favoritenliste auf - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso in ihre Favoritenliste "European Mid-Cap All Stars" aufgenommen. Die Einstufung lautet weiter "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro. Der IT-Dienstleister habe ein attraktives Leistungsspektrum an der Schnittstelle zwischen Softwareentwicklung und IT-Beratung aufgebaut, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des steigenden Bedarfs an leistungsfähiger IT-Infrastruktur bei Unternehmenskunden und im öffentlichen Sektor dürfte auch bei Adesso die Nachfrage anziehen./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.