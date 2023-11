Berenberg lässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 58,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Die Kennziffern des Medizintechnikkonzerns seien ermutigend und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr ordentlich, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich das Unternehmen immer noch in einer attraktiven Phase seines Produktzyklus befindet und das Zeug habe, schneller als der Markt zu wachsen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.